شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالسيارات تجوب شوارع المقطم لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عشرات المواطنين بالمقطم، مسيرة بالسيارات جابت عدة مناطق بحى المقطم ومدينة الأسمرات، لحث المواطنين على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

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وشارك في المسيرة، حازم أبوطقية عضو مستقبل وطن بالمقطم، واللواء حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، حيث تم المرور على لجان مدرستى تحيا مصر 1 و2 بحى الأسمرات، رافعين الأعلام ولافتات تأييد تعديلات الدستور.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.