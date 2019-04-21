شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على لجان مصر الجديدة في اليوم الثاني لـ«الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نطاق ميدان روكسي بالتحديد، الأحد، إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين، ومن بينها اللجان الواقعة بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين، فبالرغم من وجود سماعات كبيرة وأجهزة «دي جي» بالقرب من بوابة المدرسة، إلا أنها لم تستخدم، وضمت المدرسة لجنتي اقتراع إحداهما للسيدات وأخرى للرجال بأرقام ١٧ و١٨، وتضمنت كشوف لجنة السيدات ٥٥٦٤ ناخبة.

وأوضح المستشار يوسف موريس، المسؤول عن إحدى لجان مدرسة الخلفاء، لـ«المصري اليوم»، أنه لا يمكن تقييم إقبال المواطنين على الاستفتاء بالساعات الأولى من الصباح، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين ملحوظ خلال ثاني أيام الاستفتاء «في أكتر من مواطن بيتواجد داخل اللجنة كل ٥ دقائق، ما فيش فراغ».