شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: درس مصرى جديد فى طوابير الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر.





واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا..

درس مصرى جديد فى طوابير الاستفتاء.. ملايين المصريين يواصلون الاحتشاد فى ثانى أيام التصويت أمام 13 ألف لجنة.. الأقباط من قداس المسيح إلى "قداس مصر".. الوزراء يتقدمون الصفوف.. والشباب والنساء والأطفال يصنعون البهجة





السيسى يؤكد دعم الموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية.. الرئيس يلتقى أبومازن.. ويشدد على تمسك القاهرة بالتوصل إلى حل عادل يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

نجوم القضاء والسياسة أمام صناديق الاستحقاق الدستورى.. رئيس المحكمة الدستورية وكمال الجنزورى يصوتان فى مصر الجديدة.. خيرت بركات وتهانى الجبالى يتقدمان المقترعين.. والسيد البدوى: المشاركة أمانة





Advertisements

وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات إبريل للعاملين فى الدولة

نجوم الفن يضيئون اللجان والصناديق.. رمضان وحميدة ودينا وأمينة وفيفى فى "صف مصر".. محمد رجب ورياض وصابرين وهادى الجيار فى طليعة المصوتين.. ومنال سلامة وليلى عزالعرب وإيناس الدغيدى "حضور"





بيبو والقيصر والصخرة أبرز الحضور.. حطب والششتاوى فى لجنة واحدة.. ورؤساء الاتحادات فى الصورة

تعظيم سلام من البرلمان للشعب.. النواب يشيدون بالملحمة الوطنية المدهشة انزل شارك.. "التشريعية": فرصة لتجديد الروح.. "التعليم": إدراك لأهمية المرحلة.. و"الصناعة": دماء الوطنية تجرى فى عروق الشعب





"أحد الدم" فى سريلانكا يقتل 200 شخص فى 8 تفجيرات السعودية تحبط هجوما إرهابيا.. السيسى يدين التفجيرات الإرهابية بسريلانكا.. والإرهاب الأسود يستهدف كنائس وفنادق بالتزامن مع "عيد القيامة"

الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى





السعودية تحبط هجوما إرهابيا وتقتل 4 مسلحين شمال الرياض