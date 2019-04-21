شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السفارة المصرية فى مسقط، منذ قليل، صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج.

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت مسقط السابعة بتوقيت القاهرة . Advertisements وتوافد المواطنين المصريين فى سلطنة عمان، على مدار الأيام الثلاثة الماضية للاستفتاء على مقر البعثة الدبلوماسية بمسقط للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الواجب الوطني. ووفقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تمت عملية الاقتراع بالنسبة للمصريين بسلكنة عمان في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.









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