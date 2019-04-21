شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة التروسيكل ترد الجميل.. وتنقل سيدات الأقصر للجان الاستفتاء بالمجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت "مروة العبد" فتاة التروسيكل التى استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى على خطوة مختلفة لرد الجميل للرئيس، وهى ابنة قرية البعيرات بغربى محافظة الأقصر، والتى أهداها أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة سيارة ميكروباص، حيث نقلت المواطنين على مدار اليوم وأمس وخصوصا سيدات القرى البعيدة عن اللجان للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسيارتها بالمجان دون الحصول على أجرة.

وقالت مروة العبد لـ"الخليج 365"، إنها قررت القيام بتلك الخطوة ونقل السيدات للجان، ردا للجميل للرئيس السيسى الذى اهتم بقصتها وكفاحها ولحث السيدات على المشاركة فى الاستفتاء دعماً لرئيس الجمهورية والحكومة.

كانت قد حصلت "مروة العبد" فتاة التروسيكل ابنة غربى الأقصر على تكريم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى كنموذج مشرف للفتاة المصرية الصعيدية المكافحة، حيث استقبلها برفقة والدها فى قصر الاتحادية وأهداها شقة لأسرتها لكافحها وعملها بمهنة الرجال وقيادة تروسيكل لمساعدة أسرتها فى تزويج شقيقاتها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.