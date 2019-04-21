شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئى يقيل جعفرى من رئاسة الحرس الثورى الإيرانى ويعين حسين سلامى بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن خامئنى المرشد الأعلى الإيرانى ، أصدر قرارا بتعين حسين سلامى ، قائداً جديداً للحرس الثورى.
ونقلت العربية عن التلفزيون الرسمي الإيرانى اليوم الأحد أن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي عين البريجادير جنرال حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري، وذلك بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة تلك القوة العسكرية منظمة إرهابية.
وقال التلفزيون "الزعيم الأعلى عين سلامي رئيسا جديدا للحرس الثوري وسيحل محل محمد علي جعفري". لكن التلفزيون لم يذكر سببا لتغيير القيادة
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