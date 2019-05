شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك يا سيسى.. طفلة مصرية بأمريكا تدعو للمشاركة بالاستفتاء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعبارات الحب المجردة التلقائية حثت طفلة مصرية مقيمة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرتها، المصريين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث عبرت الطفلة عن حبها لوطنها وللرئيس عبد الفتاح السيسى، وشجعت المصريين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء من أجل وطنهم مصر.

انزل شارك قل رأيك.. من الولايات المتحدة الأمريكية نجلة أحد أبناء المصريين بالخارج توجه رسالة للمصريين pic.twitter.com/FRirW9jgJ3

وقالت الطفلة المصرية المقيمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مقطع فيديو "انزل وشارك "say yes – yes no" قول آه قول لاء علشان مصر.. "I love sisi" أنا بحبك يا سيسى"، وقد احتفت وزارة الهجرة المصرية بهذا الفيديو، ونشرته معلقه عليه "انزل شارك قل رأيك.. من الولايات المتحدة الأمريكية ابنة أحد المصريين بالخارج توجه رسالة للمصريين".

Advertisements

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.