شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..المصريون بالأردن يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باليوم الثالث والأخير.

وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج ، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين، حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.