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رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بصوته فى التعديلات الدستورية بمدرسة صلاح الدين بالتجمع الخامس.

وأشاد "عشماوى" بكثافة الحضور والمشاركة الشعبية من قبل جمهور المصريين، لافتا إلى أن هذا الحشد مثال يحتذى به فى التعبير عن الرأى فى التعديلات الدستورية، وأنه يتم عن وعى وطنى وحس مرهف بأهمية هذه المرحلة من تاريخ مصر.

وحث الدكتور إبراهيم عشماوى، المصريين على المشاركة فى هذا العرس الوطنى، لإبداء الرأى فى التعديلات الدستورية كواجب وطنى وحق أصيل من حقوق المواطنة والمشاركة فى صنع مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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