شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجان مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بحى الوراق، والتى توافد عليها المواطنين للإدلاء بأصواتهم .

وأكد المحافظ على تسيير سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان بالمجان خاصة بالقرى داخل المراكز والمدن، لتسهيل إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم من خلال نقلهم من وإلى أماكن إقامتهم إلى جانب توفير كراسى متحركة بكل لجنة انتخابية لخدمتهم فى ذات الصدد .

ورافق المحافظ خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.















