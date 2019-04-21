​رئيس البرلمان يستقبل سيناتور فرنسي لبحث العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأحد، السيناتور الفرنسي داميان رينار، ممثلا عن الفرنسيين خارج فرنسا، لبحث العلاقات المصرية الفرنسية.
وبحسب بيان لمجلس النواب، أكد عبدالعال، على العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى البرلماني او السياسي، وهو ما تشهد عليه زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تطرقت إلى التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري، حيث أشاد النائب الفرنسي بـ"المناخ العام الذي يجرى فيه الاستفتاء عليها".
ولفت البيان إلى أن "النائب الفرنسي تطرق إلى ملف الصحة والتطورات الأخيرة التي تبذلها مصر في هذا السياق، وما إذا كانت هناك مساعدات يمكن أن تقدمها فرنسا لمصر في هذا المجال، فضلا عن ملف التعليم وخاصة ما يتعلق باللغة الفرنسية في مصر".
وأشار عبدالعال إلى أهمية زيادة عدد المنح الدراسية للمصريين، وأكد النائب الفرنسي على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم المهني.
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