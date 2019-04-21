750 جنيهًا.. صرف منحة شهر رمضان للعاملين بـ"النقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وافق على صرف منحة شهر رمضان لجميع العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق.

وقال "عبدالفتاح"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأحد، أنه سيتم صرف المنحة وقدرها 750 جنيهًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك، تحديدًا مع نهاية شهر ديسمبر أبريل الجاري.