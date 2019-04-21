التراس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أدلى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بمدرسة الشيخة فاطمة بمدينة نصر.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.