بطريقة برايل.. مُسنة "كفيفة" تُدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير للسيدات المُسنات وذوي الإعاقة ممن حرصن رغم ظروفهن على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، قائلةً: "هناك السيدة الكفيفة التي تُدلي بصوتها بطريقة برايل، والسيدة التي تاتي بالإسعاف، والسيدة التي تاتي على كرسي بعجل مما أظهر وجه مصر الحضاري المشرف أمام العالم".

وأضافت مايا مرسي: "أوجه الشكر أيضًا لكل سيدة مصرية شاركت بقوة واستغلت حقها الدستوري، وعبرت عن وعيها وإدراكها لأهمية صوتها الانتخابى من أجل مستقبل الوطن"، كما ناشدت سيدات مصر أن يستكملن دورهن العظيم في دعم الوطن وأن يشاركن بقوة في اليوم الثانى والثالث للاستفتاء.

في ذات السياق، أشادت لجنة المرأة ذوي الإعاقة بالمجلس بإقبال الفتيات والسيدات ذات الإعاقة على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في يومها الأول، حيث شهدت اللجان فى كل المحافظات تواجد ملحوظ للنساء والفتيات ذات الإعاقة، وهو ما رصدته عضوات فروع المجلس القومي للمرأة على مقعد الإعاقة.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذوي الإعاقة، أن إقبال الفتيات والنساء ذوي الإعاقة على التصويت فى التعديلات الدستورية يعكس ارتفاع الوعي لديهن بحقهن في المشاركة السياسية وإيمانهن بأهمية دورهن فى صناعة غد أفضل لهن ولكل شرائح المجتمع المصري.