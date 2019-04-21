بالصور.. عودة طوابير الناخبين قبل نهاية ثاني أيام الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حرص المواطنون على المشاركة في الاستفتاء قبل انتهاء اليوم الثاني من انتخابات الاستفتاء على تعديلات الدستور .

وشهدت لجان المدرسة القومية المشنركة بالزمالك، توافد عشرات المواطنين، على لجان التصويت، حيث نظم رجال الأمن طوابير امام اللجان لعدم تكدس المواطنين داخل لجنة الانتخابات.

وشهدت لجان الانتخابات بالزمالك إقبال كبير منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، لكن منتصف اليوم بدأت اعداد المشاركين في الاستفتاء في التراجع، إلا أن مع نهاية اليوم بدأت في الزيادة مرة أخرى.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، امس السبت وتستمر حتى غدا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.