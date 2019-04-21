الداخلية توفر كراسي متحركة وسيارات خاصة لكبار السن في الاستفتاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة باتخاذ العديد من الإجراءات؛ للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان والتيسير عليهم حال إدلائهم بأصواتهم.

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واضطلع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة باصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.