الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة مد التصويت ليومٍ رابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ومحمود السعيد: نفى المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إصدار الهيئة قرارًا بمد الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع. وناشد "الشريف" المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينقل والالتزام ببيانات الهيئة. ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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