الوطنية للانتخابات: "الحبر الفسفوري" ضمانة عدم تكرار أصوات الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد وطارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرار تصويت الوافدين في أي لجنة، جاء تسهيلًا عليهم في الإدلاء برأيهم وحتى لا يضيع حقهم في التصويت.

وبشان ضمانة عدم تكرار الصوت للوافد، أوضح "الشريف" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن استخدام الحبر الفسفوري ضمانة عدم التكرار، وهناك تعليمات للقضاة بضرورة التأكد من النظر إلى أيدي الناخب حال دخوله للتصويت وضرورة التأكد من وضعه إصبعه في الحبر بعد تصويته.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.