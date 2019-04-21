مصر | "الوطنية للانتخابات": اللجان تسير بانتظام.. وننتظر من الشعب مزيدا من الجهد والمشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": اللجان تسير بانتظام.. وننتظر من الشعب مزيدا من الجهد والمشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب المصري الكريم أخذ زمام المبادرة، واستجمع أمام العالم أجمع قوته ووحدته على المشاركة الفعالة الحقيقية، مقدماً بإسم الهيئة توجيه الشكر والعرفان للشعب المصرى اللذين دحضوا دعوات المقاطعة والتشكيك في عملية الاستفتاء، مما يمثل برهان قاطع على أهمية الاستفتاء على مسار الوطن، منتظراً من الشعب المصرى المزيد من الجهد والمشاركة، وأننا على عهدنا معكم أن نكون أهل صدق فى القيام على عملية الاستفتاء.

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وأضاف أن الهيئة منذ صباح اليوم الثاني، وجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فتحت فى مواعدها ، وذلك بعد انتهاء التصويت بأمس فى كل اللجان فى التاسعة مساءاً، مع غلق الصندوق وضعه فى مكان مؤمن، وإثبات ذلك فى محضر إجراءات اللجنة، ويثبت فى اليوم الثانى بالإجراءات السليمة.

حيث أنطلق أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

وكما حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.