انت الان تتابع ترامب يحذف تغريدته عن ضحايا سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر" عن ضحايا هجمات سريلانكا، بسبب خطئه في عدد الضحايا حيث وصل العدد في تغريدته إلى "138 مليون شخص"، بينما كان العدد في تلك اللحظة "138 شخصا" فقط. ونشر "ترامب" تغريدة أخرى صحح فيها الخطأ الذي وقع فيه، جاء فيها: "قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 شخص بجروح خطيرة في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق. تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها لشعب سريلانكا العظيم.ونحن مستعدون للمساعدة".

هذا وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى 207 قتيل، وإصابة أكثر من 450 مصابا، حسبما ذكرت بوابة أخبار "أدا ديرانا" السريلانكية نقلا عن الشرطة المحلية. ووقعت ثمانية انفجارات في سريلانكا تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح، حيث ضربت عدد من الكنائس