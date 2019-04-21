شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يوجه رسالة للمصريين الذين لم يصوتوا بالاستفتاء: «بلدك محتجاك وتستاهل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الفنان محمد فؤاد جموع المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا: «بلدك محتاجاك، ومصر تستاهل كلنا ننزل». وأضاف «فؤاء» خلال حديثه مع قناة «صدى البلد»: «المرأة المصرية دائما البطل في أي حدث، وهي الرقم الحرج.. والست هي اللي أنقذت مصر، وتعرف يعني ايه تهديد للمجتمع».

وأشار «فؤاد» إلى أن البعض يغير مواقفه بين ليلة وضحاها، متابعا: «في ناس الصبح تؤيد وبالليل ترفض التعديلات.. ربنا هيحاسبنا على رأينا»، مؤكدا على ضرورة مشاركة الشباب في الاستفتاء.

واستنكر «فؤاد» تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين، قائلا: «أتمنى أصحي في يوم وملاقيش حاجة اسمها فيس بوك، رغم إن اللي زيي بيحققوا ملايين من وراها.. لكن خراب الدنيا كله بسبب السوشال ميديا»، مشيدا بالتغطية الإعلامية لقناة صدى البلد بشأن الاستفتاء، قائلا: «بتحبوا بلدكم، وقناة محترمة، وناس أشراف، وأنا احترم جميع من في القناة».