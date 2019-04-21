شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبحث تنفيذ مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لبحث سبل دعم مصر لدول إقليم شرق المتوسط، وتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مدير مبادرة «100 مليون صحة»، والدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي، والمقرر تنفيذها بـ 14 دولة إفريقية صديقة، وذلك من حيث توفير الدواء المصري والكوادر الطبية وبما يساهم في نقل الخبرة المصرية لهذه الدول.

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وأضاف أن وزيرة الصحة، عرضت خلال اللقاء دعم مصر ونقل تجربتها الناجحة في علاج فيروس «سي» والأمراض غير السارية، لدول شرق المتوسط، بما تتضمن من مسوحات صحية قومية، وتحليل بياناتها للاستفادة المثلى منها، وبما يخدم المنظومة الصحية في تلك الدول، الأمر الذي أشاد به مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وقال إن وزيرة الصحة، أشادت بدعم منظمة الصحة العالمية، في المبادرات الرئاسية التي تنظمها الوزارة «100 مليون صحة»، فضلا عن دعمها في الاستعدادات لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه في يوليو المقبل، من خلال تقديم الدعم الفني، والتقييم المستمر للمبادرات والمشروعات الصحية القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بالمبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية سواء للمصريين، أو غير المصريين، بالإضافة إلى المواطنين الأفارقة، مؤكدا أن المنظمة تعمل حاليا على توثيق هذة التجربة الفريدة لتدريسها والاسترشاد بها، بما حققته من إنجازات يشهد لها العالم.

كما أكد على استمرار دعم المنظمة، لمنظومة الصحة في مصر، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى، بما يحقق تقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري.