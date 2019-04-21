شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أوقاف شمال سيناء تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت مديرية أوقاف شمال سيناء المواطنين إلى الخروج والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، باعتباره «واجبًا وطنيًا في تلك المرحلة التي يمر بها الوطن». وقال الشيخ محمد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن وفدًا من مشايخ وأئمة الأوقاف برئاسته قام بالإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخابات في مدينة العريش، داعيًا المواطنين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف «العش» أن مشايخ وأئمة الأوقاف في مختلف مراكز ومدن المحافظة قاموا بالمشاركة والتصويت في الاستفتاء على الدستور «على اعتبار أنه واجب وطني»، مُوجهًا الشكر للقضاة والمستشارين في لجان المحافظة، وقوات الجيش والشرطة على تأمين عملية الاستفتاء.

يذكر أنه يوجد 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام محافظة شمال سيناء و49 مركزا انتخابيًا، يضم 61 لجنة فرعية مقيدًا بها 263 ألفا و157 صوتًا انتخابيًا.

أوقاف شمال سيناء يدلون بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أوقاف شمال سيناء يدلون بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أوقاف شمال سيناء يدلون بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية