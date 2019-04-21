شكرا لقرائتكم خبر عن في الوادي الجديد.. تلبية رغبة طالبين من «الصُم» بالمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، لرغبة طالبين في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أسوة بذويهم من الأصحاء.

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وكلف «التداوي» أحد مُعلمي المدرسة باصطحاب الطالبين أحمد يحيى عبده ومحمد عيد فنجري، ومعاونتهما في التعرف على لجنتيهما الانتخابيتين.

ووجه وكيل الوزارة شكره وتقديره لإدارة المدرسة لحرصها على توجيه طلابها «نحو المسار الصحيح وتقديمها الدعم الكامل لذوي القدرات الخاصة لممارسة حقهم السياسي».

ومن جانبه، قال عادل خواص، مدير المدرسة، إن الطالبين بالصف الثالث الثانوي، وإنه تم تكليف مُعلم التربية الرياضية بالمدرسة لإجادته لغة الإشارة لمرافقتهما خلال الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

طالبين من «الصم» يدلون بأصواتهم في الاستفتاء علي تعديل الدستور بالوادي الجديد