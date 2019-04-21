شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «حقوق الإنسان» ترصد ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية إبريل 2019 بمحافظات الجمهورية لليوم الثانى على التوالى بعض الملامح الإيجابية التى تمثلت في ازدياد معدل المشاركة، بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للمواطنين، وخاصة لجان الوافدين، والدور الذي تقوم به قوات التأمين في حماية لجان الاستفتاء، والتيسير فى تصويت الأشخاص من ذوى الإعاقة وكبار السن.

وأكد المجلس في بيان له أمس: «ظهر ذلك جلياً في تزاحم شديد أمام إحدى المجمعات الانتخابية بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر مدرسة جعفر كامل الابتدائية، الأمر الذي ترتب عليه تكدس الناخبين أمام المجمع».

وأشار البيان إلى أنه ورد إلى الغرفة في صباح اليوم الأحد عدد من الملاحظات والشكاوى، أبرزها وجود دعاية باستخدام اللافتات في محيط بعض اللجان، والتى تحث المواطنين وتوجيههم نحو التصويت (بنعم)، وأيضا وردت شكاوى تتعلق بوجود أخطاء في عناوين الشوارع والمدارس المحددة لعملية التصويت لعدد من المواطنين، كما رصدت الغرفة عددا من مكبرات الصوت بمحيط عدد من اللجان تقوم بتشغيل أغان وطنية لحث المواطنين على التصويت بنعم، واستمرار وجود شباب يرتدون تيشرتات مكتوبة عليها عبارات «حزب مستقبل وطن» أمام اللجان الانتخابية المختلفة، وقيام هؤلاء الشباب بتوزيع بونات على الناخبين (لتسلم شنط بها مواد غذائية).

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وخاطب المجلس، الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تقديم الدعم لحالة أحد المواطنين (المصريين بالخارج) حتى يتمكن من الإدلاء بصوته نظراً لظروفه الصحية.

وتستمر غرف عمليات المجلس المركزية والفرعية في رصد سير إجراءات الاستفتاء وتلقى الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها، أو من قبل متابعيها وبعثاتها الميدانية، والتواصل بشأنها مع الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث سبل معالجتها.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًّا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.