شكرا لقرائتكم خبر عن مريض بالقلب يدلى بصوته على سرير الإسعاف بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصر مريض بالقلب على الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأسوان، حيث طلب المريض سيارة إسعاف لنقله من منزله إلى لجنته الانتخابية وأدلى بصوته محمولًا على سرير الإسعاف.

كان مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، قد تلقى اتصالا من المواطن «بشرى فخرى واصف» 77 سنة، مريض بالقلب، يطلب فيه سيارة إسعاف لنقله من منزله بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته والمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

تم إرسال سيارة إسعاف لعنوان المريض وتم نقله على سرير الإسعاف النقال إلى داخل اللجنة وأدلى بصوته في بطاقة الاقتراع وغمس إصبعه في الحبر الفسفورى، وتم نقله مرة أخرى إلى منزله.

مريض بالقلب يدلى بصوته من على سرير الإسعاف بأسوان