الارشيف / أخبار مصر

مريض بالقلب يدلى بصوته على سرير الإسعاف بأسوان

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مريض بالقلب يدلى بصوته على سرير الإسعاف بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصر مريض بالقلب على الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأسوان، حيث طلب المريض سيارة إسعاف لنقله من منزله إلى لجنته الانتخابية وأدلى بصوته محمولًا على سرير الإسعاف.

كان مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، قد تلقى اتصالا من المواطن «بشرى فخرى واصف» 77 سنة، مريض بالقلب، يطلب فيه سيارة إسعاف لنقله من منزله بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته والمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

تم إرسال سيارة إسعاف لعنوان المريض وتم نقله على سرير الإسعاف النقال إلى داخل اللجنة وأدلى بصوته في بطاقة الاقتراع وغمس إصبعه في الحبر الفسفورى، وتم نقله مرة أخرى إلى منزله.

مريض بالقلب يدلى بصوته من على سرير الإسعاف بأسوان
مريض بالقلب يدلى بصوته من على سرير الإسعاف بأسوان
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريض بالقلب يدلى بصوته على سرير الإسعاف بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا