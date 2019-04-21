شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات بائعي السعف في موسم الاستفتاء.. صلاة وبيع وفاصل للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مشهد قُدسي دافئ، واجهه شباب وأطفال يقفون على سلالم كنيسة مارمرقس كليوباترا، صدحت أصوات الترانيم من الداخل تدريجيًا إلى الخارج، مُصاحبة لقرع أجراس عيد الشعانين.

وفي الخلفية، تراص عدد من بائعي السعف على جانبي الشارع الموازي، يبيعون تارة، ويستمعون للصلاة تارة، في انتظار الموعد المُحدد للذهاب للإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية.

قُبالة الكنيسة مُباشرةً، وقفت كريمة ثابت حنّا، امرأة خمسينية، ترتدي قُبعة «رجالي»، وفي يديها أسورة نحاسية مطبوع عليها صورة يسوع، والسيدة العذراء، تستقبل كل من تقابله بابتسامة واسعة، وعبارة «كل سنة وإحنا بسلام»، ثم تعرفك بنفسها، إذ تقول: «بقالي هنا 20 سنة، وكل البياعين بقوا عيلة واحدة».

من عين شمس، للمرج، لمصر الجديدة، رحلة كريمة السنوية، التي تقوم بها قبيل العيد، الذي تعتبره مصدر رزقها، وتحكي: «بروح من بيتي لست فلاحة في المرج آخد منها الزرع، وبعدين باجي مع عيلتي نخيم هنا من قبل العيد بأسبوع».

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يوميات بائعي السعف في موسم الاستفتاء

«صلاة، بيع، فاصل للاستفتاء»، هكذا قسمت كريمة وعائلتها المهام، مع باقي الباعة، خطة يومهم، وتكمل: «كان نفسنا الاستفتاء ميجيش مع العيد بس ده اللي حصل، صلينا في كنيستنا وجينا نبيع، وهنروح بعد الساعة واحدة».

وتضيف: «هروح عشان نفسي الحال يتعدل ونفسي في شقة غير الإيجار اللي مش قادرة على تمنها»، على بُعد خطوات منها، وقف بُطرس، بصحبة ابنته جوليا، يبيع، ويعلمها كيف تصنع من السعف تاجًا، ويقول: «كنيسة مارجرس الكنيسة بتاعتنا، وإحنا بنقف هنا من سنة 1969، من أيام جدودنا».

ويضيف: «أنا موظف أصلًا، بس بحرص على العادة السنوية دي، مش بس عشان الفلوس، ولكن عشان ده طقس مش عاوزين الأجيال تنساه».

حرص بطرس على أن يدلي بصوته يوم العيد، ويقول: «يعني احتفال بالمرّة، وهستغل إن حفيدتي معايا وأفرجها على الاستفتاء».

«لجنتي هي لجنة الريس»، قالها مينا، شاب ثلاثيني، يقف أمام «فرشة سعف»، بصحبة شابين مسقط رأسهم من بني سويف، ويقطنون بحي مصر الجديدة، ويكمل مينا: «سبت أكل عيشي إمبارح عشان أروح أدلي بصوتي عشان ده واجبنا كلنا».

ويكمل عنه صديقه ملاك حنّا: «مقسمين نفسنا هو راح إمبارح، وأنا وجرجس هنروح مع باقي البائعين بعد الساعة واحدة».