شكرا لقرائتكم خبر عن من الكنيسة إلى لجنة الاقتراع.. أسرة «مديحة» تصوّت في أحد السَعَف (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع دقّات التاسعة صباحًا، كانت اللجان تفتح أبوابها للمصوّتين على التعديلات الدستورية، هدوء نسبي ونسمات باردة تصدّرت المشهد في أنحاء حي مصر الجديدة العتيق. في هذه الأثناء، داخل غرفة بشارع هارون الرشيد، كانت السيّدة مديحة تستعد لإيقاظ بناتها وأحفادها، كي يذهبوا إلى كنيسة ''مارمرقس كليوباترا'' في نهاية الشارع، للمشاركة في مراسم «أحد السَعَف».

قبل سنوات لا تتذكّر عددها، جاءت «مديحة» برفقة زوجها من جنوب صعيد مصر إلى القاهرة، بحثاً عن لقمة عيش، فوجد الثُنائي فرصة عمل، كحرّاس لأحد العقارات الفخمة، في حي مصر الجديدة «الراقي وبتاع ولاد الذوات»، حسبْ وصفها. صباح اليوم الأحد، ذهبَت مديحة وأحفادها إلى الكنيسة، ثم عادت إلى لجنة مدرسة رشيد القومية المشتركة، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تقول: «رُحنا نصلي، وبعدين جينا على اللجنة، عشان نقول رأينا في الدستور».

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'«لأول مكنّاش بنعرف نقول رأينا، اللجنة بتاعتنا في المنيا، وصعب نسافر عشان نصوّت»، تُضيف «مديحة» بابتسامة صافية، أنها تمكّنت اليوم من المشاركة بصوتها، بسبب توفير إمكانية التصويت للوافدين من خارج القاهرة، داخل اللجان القريبة.

بجانب السيّدة الخمسينية، وقفت ابنتها وردة، التي يعمل زوجها كحارس عقار أيضاً في مصر الجديدة، إذ قالت: «جينا من الكنيسة على الانتخابات، مكسلناش نيجي نصوّت، رغم أن النهاردة أحد السعف، قالوا لنا انزلوا وشاركوا، صوتكم مهم، لكن محدش بيقولنا نقول (نعم أو لأ)». وتُضيف «وردة» فيما تُداعب أبنائها بسعَف النخيل: «إحنا النهاردة عندنا بدل الفرح فرحين».

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أقرت بأن الناخب الذي يتواجد في محافظة غير محافظة موطنه الانتخابي، يمكنه الإدلاء بصوته أمام أي من لجان الاقتراع في المحافظة المتواجد بها، طبقًا لقرار الهيئة رقم 30 لسنة 2019 الصادر في 17 ابريل 2019. ويبلغ عدد الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبًا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. 2