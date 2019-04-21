شكرا لقرائتكم خبر عن «ماعت للسلام» تتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية المكون من اثنين مراقبين ومتابعين من دولة تنزانيا، يرافقهما أحمد شلبى، نائب رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان، عضو بمؤسسة ماعت للسلام للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وأبدى الوفد ارتياحه وسعادته بإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة مما يدل على حرص المواطن المنوفى على المشاركة السياسية وإبداء رأيه في كل ما يخص البلاد.

وأضاف المسؤول عن الوفد أنه تفقد أمس عدداً من اللجان بالمحافظة، لكنه لم يرصد أي مخالفات أو توجيه لأحد أمام اللجان، مُشيراً إلى أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى.