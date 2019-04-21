شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: «لو السيسي خلص مدته هننزل مظاهرات نقول له عايزينك تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حارس مرمى النادي الأهلي السابق إكرامي إنه شارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفا: «كنت من أوائل الناس اللي راحوا اللجنة بتاعتي أنا وزوجتي، وأدلينا بصوتينا بسهولة».

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وقال «إكرامي» في تصريحات لفضائية TeN، اليوم الأحد: «إحنا مبسوطين بالسيسي ولو خلص مدته هننزل مظاهرات في الشارع نقول له عايزينك تاني، خلِّي اللي مضايق مننا يولع بقى، السيسي بيعمل مجهود كبير ومبينامش».

وأشار حارس الأهلي السابق إلى أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، وهو أمر جيد ورائع لكل مَن شارك في الاستفتاء.

ووجه «إكرامي» رسالة للرافضين للمشاركة في الاستفتاء: «بعد كده ملكوش حق تتكلموا في حاجة حواليكم، امتناعكم عن المشاركة تكاسل وتخاذل وهروب من المسؤولية، لو رافضين انزلوا قولوا لا، أدلوا برأيكم، لكن وجودكم زي حزب الكنبة مش مقبول».