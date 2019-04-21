شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة بطرس غالي تشارك بالتصويت في عملية الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بطرس بطرس غالى للسلام والمعرفة بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار الدوائر الانتخابية لهم، وشاركت قرينة الراحل الدكتور بطرس غالي، السيدة «ليا بطرس غالى» الرئيس الشرفى للمؤسسة، و«ممدوح عباس»، رئيس المؤسسة، بالتصويت وبجولة على مقار لجان التصويت.

وأكد «عباس» على أهمية المشاركة لجموع الشعب المصرى بجميع أطيافه، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى يعلن المصريون للعالم كله تمسكهم بتقرير مصيرهم، ورسم مستقبل أفضل لمصرنا.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

قرينة الدكتور بطرس غالي تشارك بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قرينة الدكتور بطرس غالي تشارك بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية