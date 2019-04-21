شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على التصويت في الاستفتاء بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة الانتخابية في سفارة جمهورية مصر العربية بـ«بريتوريا» أعمالها، خلال اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، في موعدها الساعة التاسعة صباح الأحد. واستقبلت اللجنة حتى منتصف اليوم عددًا من الأسر المصرية والشباب، إضافة إلى ممثل بعثة الأزهر الشريف في جنوب أفريقيا، ويستمر حتى الآن حضور مجموعة من المصريين في جنوب أفريقيا للإدلاء بأصواتهم.

وأكد شريف عيسى، سفير مصر بجنوب أفريقيا، أنه على الرغم من فترة الإجازات إلا أن اليوم الثالث من التصويت يشهد مشاركة عدد أكبر من المصريين الذين حضروا إلى مقر السفارة المصرية في بريتوريا للإدلاء بأصواتهم مقارنة بالأعداد التي شاركت في اليومين الأول والثاني من التصويت.

وقال «عيسى» إن تزايد الأعداد في اليومين الثاني والثالث يؤكد وعي المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية ببريتوريا ستبدأ فور انتهاء أعمالها في التاسعة مساء اليوم، وبعد التأكد من عدم تواجد أي من المواطنين في حرم لجنة الاستفتاء بأعمال فرز وعد الأصوات وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال وزارة الخارجية.