شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير الزراعة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة العلمين بمحافظة مطروح، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البيطرية للدواجن.

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وقالت «محرز»، في تصريحات صحفية عقب إدلائها بصوتها في الاستفتاء، إن كثافة المشاركة في الاستفتاء- وخاصة من المرأة المصرية- هى تأكيد على أنها حريصة على استقرار البلاد الذي ينبع من استقرار الأسرة المصرية، وهو ما تحرص عليه أيضا القيادة السياسية لمصر.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنها فخورة بكثافة الحضور أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي منحت المرأة المزيد من الحقوق تحت قبة البرلمان من خلال تمثيل حقيقي لدورها في المجتمع، وهو ما يعني أننا في دولة تحترم جميع الفئات وتقدرها من خلال حزمة من الأدوار لكل فئات المجتمع.

منى محرز تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وأوضحت أن أهم ما يميز الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو مشاركة موسعة من المرأة المصرية، إيمانا بدورها المجتمعي، وهو ما يكشف وعي المرأة بقضاياها الوطنية، مؤكدة أن تقدير القيادة السياسية لدور المرأة هو أحد الدوافع للمشاركة في تأييد التعديلات الدستورية، حيث أثبتت كل التجارب والمواقف مدى عظمة ونبل وعطاء المرأة المصرية على مر العصور، مشيرة إلى أهمية خروج الملايين من النساء وتشجيع أسرهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتأكيد على أن التعديلات الجديدة تمنحها تمثيلا في مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 % وفقا للتعديلات المقترحة من المادة 102 من دستور 2014.