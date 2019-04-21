شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل متابعة سير الاستفتاء فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة، متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج فى اليوم الثالث والأخير، حيث انطلق استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، يوم الجمعة 19 أبريل، فيما ينتهى مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 9 مساء بحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

ورصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، إقبالاً ‏من الجاليات المصرية بعدة الدول، في منتصف اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث توافد المصريين على التصويت في كل من دولة كازاخستان وفنلندا وقبرص والنمسا كذلك استمرار توافد المصريين في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والامارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎

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غرفة عمليات وزارة الهجرة

وارتفع عدد الاستفسارات التى تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثالث إلى نحو 239 استفسارًا حتى الآن ، جاء أغلبها حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج، وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 15 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏



وزيرة الهجرة تواصل متابعة تصويت المصريين فى الخارج

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أول أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏[email protected]‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏