شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6.. إقبال كثيف للمواطنين باليوم الثانى للاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهد اليوم الثاني في الاستفتاء على الدستور إقبالا كثيفا من المصريين على لجان الاستفتاء بمختلف المحافظات فى عرس ديمقراطي يجسد حب المصريين لوطنهم.

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شارك القارئ "عمرو السيد محمد عبد الغني" خدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، بصور إقبال كثيف للناخبين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بلجان مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بحلوان.

تفقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، يرافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بجولة ميدانية، للاطمئنان على انتظام عملية الاستفتاء.





قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب تتابع سير عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال غرف العمليات الفرعية فى 27 أمانة مركزية فضلًا عن 217 أمانة فى المراكز على مستوى الجمهورية.

قال السفير شريف البديوى، سفير مصر فى الإمارات، إنه سيتم إغلاق اللجنة الانتخابية في السفارة والقنصلية العامة بدبى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 21 أبريل، لتبدأ عملية الفرز وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية شهدت إقبالاً متزايداً من الناخبين على مدار الأيام الثلاثة وجرت في سهولة ويسر .





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السيناتور الديموقراطى رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الفلسطينى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين، و السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة.





توفيت منذ قليل والدة النجم الغنائى هشام عباس، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان، ويتلقى "عباس" العزاء فى والدته الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

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واصلت الكتائب الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية نشر صور مفبركة لتشويه الاستفتاء على الدستور، وتداولت صورة كاذبة لتوزيع عدد من المواد الغذائية على المواطنين تزعم أن القوات المسلحة توزع رشاوى انتخابية بهدف تضليل الرأى العام.

أعلنت الشرطة فى سريلانكا، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التى ضربت البلاد اليوم الأحد، إلى 207 قتيلا.





قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ردا على سؤال لـ"الخليج 365"، أن دول الإمارات والكويت والسعودية هى أكثر الدول التى تتصدر تصويت المصريين فى الخارج ، مشيرا على أنه لا يحق لأى جهة سوى الهيئة إعلان النتيجة، وقال إن الهيئة ستتسلم النتائج فى الخارج من خلال وزارة الخارجية، لضمها على نتائج الداخل وإعلانها مجمعة خلال مؤتمر صحفى.

رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال متابعته عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم، بعض الملامح الإيجابية التى تمثلت فى ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين، والدور الذى تقوم به قوات التأمين فى حماية اللجان الانتخابية، والتسير على تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، ولقد ظهر ذلك جلياً فى تزاحم شديد أمام إحدى المجمعات الانتخابية بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر "مدرسة جعفر كامل الابتدائية" الأمر الذى ترتب عليه تكدس الناخبين أمام المجمع.





شهدت العاصمة السريلانكية والمدن المحيطة بها، عدة هجمات إرهابية، صباح اليوم الأحد، فى هجوم، يعد الأبشع فى تاريخ الدولة الآسيوية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاع السياحة.





قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن ما تردد بشأن عدم الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور على حدة والاستفتاء على كل المواد مرة واحدة، أن هذا غير صحيح، فإنه وفقا لنص المادة 226 من الدستور فإنها أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة.

قال السفير حسين السحرتى، سفير مصر لدى سريلانكا، إنه تواصل مع رموز الجالية المصرية للاطمئنان عليهم، منذ الساعات الأولى للانفجارات، التى وقعت بـ 3 فنادق و3 كنائس، مؤكدًا أن الجالية المصرية بخير ولم يصبها أى مكروه.





توافد المواطنين منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد على اللجان الانتخابية فى القاهرة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت اللجان كثافات عددية وطوابير من مختلف الفئات والشخصيات العامة والمشاهير.

قبل ساعات قليلة من إغلاق باب التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الأيام المحددة لتصويت المصريين فى الخارج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حرص عدد كبير من أبناء الجاليات المصرية على التواجد فى السفارات والقنصليات للمشاركة بالتصويت.