شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة سريلانكا تعتقل 8 أشخاص على خلفية الهجمات الإرهابية التى ضربت البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن شرطة سريلانكا اعتقلت 8 أشخاص على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت تعرض كنائس وفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد لـ 7 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت فى كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح.. بينما حدثت ثلاثة انفجارات أخرى فى فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير فى حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

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وفى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها فى سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذى راح ضحية الهجمات التى وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وفى ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين فى سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، فى بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما فى ذلك المواطن الهولندي، فى هذه اللحظة العصيبة".