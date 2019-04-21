شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السابق يدلى بصوته بمدينة نصر ويؤكد: عرس ديمقراطى يجسد فرح المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بصوته على التعديلات الدستورية، اليوم، وذلك بمدرسة عبد العزيز السيد بمدينة نصر.

وعقب إدلائه بصوته، أكد هشام عرفات أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية عُرس ديمقراطى بكل ما تحمله الكلمة من معانى السرور والبهجة والفرح، يجسد فرح المصريين بوطنهم العظيم بتهافتهم إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

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وأضاف عرفات أن المصريين يثبتون أنهم دائما شعب عظيم فهم يسجلون اليوم ملحمة رائعة ويضربون كعادتهم المثل فى حب الوطن، وأنهم دائما من أعظم شعوب العالم، مشيداً بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.