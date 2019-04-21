شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة دمنهور يصطحب الطلاب والأساتذة للمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مستقبلاُ أعضاء اللجنة بتوزيع الأعلام والشيكولاتة، فى اليوم الثانى للاستفتاء، اليوم الأحد، بالمدرسة الحديثة الإعدادية بنات بدمنهور لجنة رقم 36 يرافقه نواب الجامعة والعمداء ووكلاؤها وهيئة التدريس وأمين عام الجامعة وحشد من الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأكد عبيد ضرورة المشاركة الإيجابية للتعبير عن الرأى لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار لمصرنا الحبيبة، موضحا ضرورة إدلاء جميع المواطنين من لهم حق التصويت والمحبين لوطنهم بأصواتهم قائلاً (صوتك أمانة ).

وأشاد عبيد بدور المواطنين وأهالى محافظة البحيرة وحرصهم على النزول للمشاركة والإدلاء بصوتهم متحديين أى ظروف، موضحا أهمية دور المرأة ومشاركتها فى تحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب عبيد عن سعادته وفخره بالمظهر الحضارى وعملية تنظيم وإدارة وتأمين اللجان الخاصة بالاستفتاء على أكمل وجه وأثنى على دور القوات المسلحة الباسلة وأفراد الشرطة الماهرة والجهد المتميز فهى مستمرة فى التعاون الكامل مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة مصر فى الإصلاح مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.