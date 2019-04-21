شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطنون يتراقصون على نغمات الأغانى الوطنية أمام إحدى لجان الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة مدرسة الشهيد عامر مصطفى بالدقى، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتراقص عدد من المواطنين على نغمات الأغانى الوطنية رافعين الأعلام المصرية وسط تواجد أمنى مكثف.

وحرص المواطنون على التعبير عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، والعمل على الترويج للتعديلات لحث المواطنين بالشوارع على المشاركة.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.