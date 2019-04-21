أبناء الجالية المصرية يدلون بأصواتهم فى جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصويت فى جنوب افريقيا

واصلت لجنة الاستفتاء فى سفارة مصر فى مدينة "بريتوريا" بجنوب أفريقيا أعمالها خلال اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، في موعدها الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2019، واستقبلت اللجنة حتى منتصف اليوم عدداً من الأسر المصرية والشباب، إضافة إلى ممثل بعثة الأزهر الشريف في "جنوب أفريقيا" ويستمر حتى الآن حضور مجموعة من المصريين في "جنوب أفريقيا" للإدلاء بأصواتهم.

جانب من التصويت

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وأكد السفير شريف عيسى، سفير مصر بجنوب أفريقيا، أنه على الرغم من فترة الإجازات، إلا أن اليوم الثالث من التصويت يشهد مشاركة عدد أكبر من المصريين الذين حضروا إلى مقر السفارة المصرية في "بريتوريا" للإدلاء بأصواتهم مقارنة بالأعداد التي شاركت في اليومين الأول والثاني من التصويت، وقال "عيسى" أن تزايد الأعداد في اليومين الثاني والثالث يؤكد وعي المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جانب من التصويت

وأشار السفير "شريف عيسى"، إلى أن اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في "بريتوريا" ستبدأ فور انتهاء أعمالها في التاسعة مساء اليوم، وبعد التأكد من عدم تواجد أي من المواطنين في حرم اللجنة الانتخابية، بأعمال فرز وعد الأصوات وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال وزارة الخارجية.