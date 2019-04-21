نقيب الصحفيين يعقد اجتماعا لحسم تشكيل هيئة المكتب

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ضياء رشوان يعقد اجتماعا مساء اليوم لحسم تشكيل هيئة مكتب النقابة والوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير العام.. ويسعى للتوصل لاتفاق بين الأعضاء للوصول للتوافق

دعا الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مجلس النقابة لعقد اجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يتم خلاله حسم تشكيل هيئة مكتب النقابة والوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير العام، وكذلك إعادة تشكيل لجان النقابة، بعد تأخر دام أكثر من شهر على التشكيل. وكان مجلس نقابة الصحفيين الجديد، عقد اجتماعه الأول في 4 أبريل الجاري، وذلك عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي في منتصف مارس الماضي، ولكنه لم يتمكن من حسم تشكيل هيئة المكتب لوجود بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وإصرار النقيب علي حسم التشكيل بالتوافق دون اللجوء للتصويت.

الجدير بالذكر، أن مجلس نقابة الصحفيين، كان قد قرر في اجتماعه الأول، بتشكيله الجديد، ويضم خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس بمقاعد فوق السن، ومحمود كامل وحماد الرمحي، ومحمد يحيي يوسف بمقاعد تحت السن، إلى جانب الأعضاء القدامى، وهم: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد

الجدير بالذكر، أن مجلس نقابة الصحفيين، كان قد قرر في اجتماعه الأول، بتشكيله الجديد، ويضم خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس بمقاعد فوق السن، ومحمود كامل وحماد الرمحي، ومحمد يحيي يوسف بمقاعد تحت السن، إلى جانب الأعضاء القدامى، وهم: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، تقديم بلاغات للنائب العام، ضد الكيانات النقابية الوهمية، التي تزعم منحها عضويات صحفية، والملاحقة القانونية لمنتحلي الصفة من أعضاء هذه الكيانات، ومخاطبة وزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفي في بطاقة الرقم القومي، إلا بعد التأكد من ختم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة، وخاتم النسر من المجلس الأعلى للإعلام للزملاء المنتمين للصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة، للمنتمين بالصحف القومية، مع التأكيد على مطالعة، كارنيه عضوية النقابة، ومخاطبة الوزراء والمحافظين، بقصر اعتماد الصحفيين، على الزملاء النقابيين، والحذر من منتحلي الصفة من أعضاء الكيانات النقابية المزورة. كما قرر زيادة قيمة المعاش المستحق للزملاء الصحفيين، بقيمة 300 جنيه، تُصرف على قيمة المعاش، بداية من موازنة يوليو المقبل، وفتح باب الاشتراك للزملاء الصحفيين في مشروع العلاج، لمدة أسبوعين، تبدأ الأحد 7 إبريل الجاري، وللمقيدين بلجنة القيد الأخيرة، يُفتح باب الاشتراك لهم أسبوعين، بداية من اليوم التالي، لحصولهم على كارنيه العضوية. Advertisements كما قرر مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات، للاستعلام عن شهادات أعضاء النقابة، والتحقق من سلامتها، لاتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية، ضد من يثبت تزويره للمؤهل. وناقش المجلس لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وقارن المجلس نصوصها، بالملاحظات التي تم إرسالها من المجلس السابق، بشأن عدد من موادها، والصياغات البديلة التي أتت باللائحة، ولوحظ تجاهل مجموعة من ملاحظات مجلس النقابة، ومن ثم قرر المجلس الطعن بمجلس الدولة، على نصوص اللائحة التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وإعلان تضامنه مع أي من الزملاء الذين طبقت عليهم هذه النصوص. وأعلن المجلس حينها، أن مجلس النقابة يواصل مشاوراته، بشأن تشكيل هيئة المكتب واللجان، في اجتماعه المقبل، وأنه اتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتسيير مصالح ومطالب الزملاء أعضاء النقابة بدون تعطيل أو تأخير، لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب. واستمر الاجتماع، الذي جاء بعد مضي 20 يومًا من إجراء انتخابات التجديد النصفي لمدة 8 ساعات، حيث بدأ في تمام الساعة السابعة مساء أمس الخميس، واستمر حتى الساعة الثالثة صباح الجمعة، إذ يُعتبر الأطول في تاريخ النقابة بسبب الخلافات التي دارت داخل المجلس حول تشكيل هيئة المكتب. وينص قانون النقابة في المادة 8 على "أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".

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