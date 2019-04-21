انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: استمرار التصويت خلال الراحة.. ولا شكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استفتاء الدستور - صورة أرشيفية
أصدرت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، قرارا اليوم الأحد، باستمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة، التي حددها القانون من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة عصرا، وقال لاشين، في تصريحات صحفية، إن قرار الهيئة باستمرار العمل خلال ساعة الراحة، جاء تيسيرا على المواطنين، ونظرا لاقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية.
وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجد المواطنين، أو القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء. وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين
وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجد المواطنين، أو القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء.
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين في الخارج في ثالث أيام التصويت للمصريين بالخارج، وثاني أيام تصويت المصريين بالمحافظات، مضيفا أن اللجان انتظم عملها اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وفقًا لتوقيت كل دولة، وأن 140 بعثة دولية في 124 دولة يجرى بها منذ أمس الأول عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.
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