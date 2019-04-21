شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مريضًا بمستشفى كفر الدوار يتوجهون بسيارات الإسعاف للإدلاء بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه 13 مريضًا بمستشفى كفر الدوار للإدلاء بأصواتهم في لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية باستخدام سيارات الإسعاف، وأشرف على خروجهم الدكتور ياسر زايد، رئيس مستشفى كفر الدوار، والعودة إلى المستشفى مرة أخرى.ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة البحيرة 3 ملايين و896 ألفا، يدلون بأصواتهم في 18 لجنة عامة، و716 مركزًا، و908 لجان فرعية.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

مرضي يمستشفى كفر الدوار يتوجهون بالأسعاف للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

مرضي يمستشفى كفر الدوار يتوجهون بالأسعاف للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية