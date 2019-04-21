شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على التصويت في الاستفتاء بقرى سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثانى من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة سوهاج، إقبالًا متفاوتًا من المواطنين على التصويت داخل اللجان، حيث ظهر الإقبال كثيفًا في بعض المناطق واللجان، بينما كان متوسطًا في لجان أخرى.

وكانت عملية التصويت واسعة، الأحد، من الأقباط عقب خروجهم من الكنائس بعد أدائهم قداس أعياد أحد السعف، وزاد الإقبال على التصويت بشكل واضح في القرى عن المدن، ووفر أعضاء مجلس النواب وأمانات حزب «مستقبل وطن» بالمراكز سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان، مع تواصل تسيير سيارات عليها لافتات تحمل شعار «اعمل الصح» و«انزل شارك وقول رأيك» و«نعم للدستور» مع إذاعة الأغانى الوطنية لحث المواطنين على النزول والتصويت.

وتم تأمين لجان الاستفتاء بالمحافظة بتواجد أمني مكثف من رجال الجيش والشرطة، كما قامت القيادات الأمنية بجولات تفقدية لمحيط اللجان لرصد عملية الاستفتاء ومتابعة أعمال التأمين، وانتظمت عملية التصويت في جميع لجان الاستفتاء بالمحافظة والبالغ عددها 787 لجنة عامة، تضم كشوفًا بإجمالى أصوات مليونين و977 ألفًا و18 مواطنًا ومواطنة في الوقت المحدد لعملية التصويت.

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج

التصويت على التعديلات الدستورية في سوهاج