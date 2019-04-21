شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: استخدمنا «بطاقات برايل» للمكفوفين لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية والمتحدث باسمها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يستمر العمل والتصويت في اللجان حتى أثناء ساعة الراحة حرصا على راحة المواطنين. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أنه «لم يحدث أن اتخذت الهيئة قرارًا بمد التصويت لليوم الرابع».

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ونفى المتحدث باسم الوطنية للانتخابات أن بعض المواقع ذكرت حجب وسائل الإعلام عن متابعة التصويت، وأن أربع منظمات فقط هي التي تتابع التصويت، وأكد «الشريف» أن 22 منظمة دولية تتابع الاستفتاء منها 14 سفارة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، وكل هذه المنظمات ترصد وتشاهد وتلاحظ وما غير ذلك شائعات.

وتابع أن «مصر بدأت في استقبال فرز دولة أو اثنتين، ولن تقوم أي دولة في الخارج بالإعلان عن أي أرقام أو نتائج أولية وسوف يرسل الفرز للسفارات ثم للهيئة الوطنية للانتخابات لتعلن النتيجة مرة واحدة».

وقال «الشريف» إنه «في حال رصد أي مخالفات فإن هناك متخصصين وقضاة في لجان متخصصة لرصد أي مخالفات أو رشاوي وتتعامل الهيئة وفقا للقاتون لتوقيع العقوبة عليها». وذكر أن اللجان استخدمت لأول مرة بطاقات بطريقة برايل للمكفوفين.