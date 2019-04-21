شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «دعم الأزهر وبيت الزكاة للقطاع الصحي أسهم في تقليل قوائم الانتظار وأنقذ حياة الآلاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد الموافق (21-4)، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لبحث التعاون بين الأزهر، والوزارة، في المجال الصحي.

حيث قال «شيخ الأزهر» خلال اللقاء «إن الأزهر انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه جميع المصريين، يعمل على الاهتمام بالمرضى، بتكثيف القوافل الطبيَّة التي تقدم العلاج والدواء المجاني للفقراء في مختلف أنحاء مصر، خاصة الحالات الأكثر فقراً، موجهاً بيت الزكاة والصدقات المصري، والقطاع الصحي في الأزهر الشريف».

من جهتها، قدَّمت الدكتورة «هالة زايد» الشكر «لشيخ الأزهر» على دعمه للفقراء ومحاربة الأمراض، مبينة أن دعم الأزهر وبيت الزكاة، والصدقات المصري للقطاع الصحي، أسهم في تقليل قوائم الانتظار، وإنقاذ حياة الآلاف من الحالات التي لا تستطيع العلاج على نفقتها، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

أحمد الطيب شيخ الأزهر يستقبل وزيرة الصحة