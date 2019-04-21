شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الدقهلية يتصدرن الاستفتاء.. والمحافظ يأخذ بيد عجوز للجنتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت السيدات المشهد أمام لجان التصويت على التعديلات الدستورية، الأحد، حيث احتشدن أمام لجان الاستفتاء، وحرص عدد كبير منهن على استقبال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال تفقده للجان، على أنغام «بشرة خير».

وأخذ المحافظ بيد سيدة عجوز إلى داخل اللجنة، لا تقدر على المشي، واستندت السيدة على المحافظ حتى دخلت لجنتها، كما بشَّرت إحدى العجائز المحافظ قائلة: «اطمئن يا سيادة المحافظ، كلنا إيد واحدة والسنبلاوين ستطلع الأولى على المحافظة في التصويت، كلنا خرجنا علشان مصر».

والتفت عدد من السيدات حول المحافظ داخل اللجنة، وطالبن بالتقاط الصور التذكارية معه، وهو ما استجاب له وعبر عن سعادته بهن.

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وأعرب المحافظ، خلال جولاته التي التقى فيها بعدد كبير من المواطنين من أبناء السنبلاوين عن سعادته بالإقبال الكبير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وهذا التواجد يمثل أكبر صورة للوعي لدى المواطنين.

وقال: «هذا هو الشعب المصري الذي يحب بلده ويدافع عنها في أوقات الخطر، وأن ما شاهدته يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح وأن الشعب يبلغ من الوعي ما يؤكد حرصه على مستقبل أبنائه وأحفاده».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

محافظ الدقهلية يساعد كبار السن للوصول إلى لجانهم

محافظ الدقهلية يساعد كبار السن للوصول إلى لجانهم

محافظ الدقهلية يساعد كبار السن للوصول إلى لجانهم

محافظ الدقهلية يساعد كبار السن للوصول إلى لجانهم

محافظ الدقهلية يساعد كبار السن للوصول إلى لجانهم