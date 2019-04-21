شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشيد بارتفاع نسبة إقبال المواطنين على الاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لجان مجمع مدارس الملك فهد، وتحيا مصر بالأسمرات، ومحمد نجيب الإعدادية بالزاوية الحمراء، ومدرسة نوبار الإعدادية بعابدين للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة، بارتفاع نسبة إقبال المواطنين على الادلاء بأصواتهم وزيادة الوعي لديهم وحرصهم على استعمال حقهم الدستورى في تحديد المسار السياسى للبلاد، مشيراً إلى أن كل اللجان على مستوى القاهرة تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على تعديل الدستور والتي تضم مسؤولين من كافة الجهات المعنية.