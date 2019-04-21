شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس: التحديات الراهنة هي الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، مجلس وزراء الخارجية العرب إلى توفير دعم سياسي ومالي للشعب الفلسطيني، وتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية لمواجهة التعنت الإسرائيلي وعدم احترام الاتفاقات المبرمة مع السلطة منذ عام 1993، متهمًا إسرائيل بعدم احترام الشرعية الدولية، ولم تلتزم بأي اتفاق أو قرار دولي منذ عام 1947، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة هي الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية.

واستعرض «عباس»، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات، تتلخص في العلاقة مع إسرائيل، العلاقة مع أمريكا، والتحدي الأخير هو موضوع داخلي وهو العلاقة مع حركة حماس.

ودعا «عباس» الدول العربية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وقضية العرب الأولى، مؤكدًا أن المصالحة الفلسطينية هي السبيل لمواجهة إسرائيل ورئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.