شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: وصول بعض نتائج استفتاء المصريين بالخارج على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، وصول بعض النتائج للاسفتاء على الدستور للمصريين المقيمين بالخارج. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الأحد: «أن هناك دولا عربية وصلت وهناك دول عديدة مازال الفرز بها وسيتم إرسالها تباعاً».

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